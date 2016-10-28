Зампред ГД РФ Владимир Васильев встретился с фракцией ЕР в Тверском парламенте

Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев встретился с депутатами-однопартийцами в Законодательном Собрании Тверской области

Свою встречу с фракцией единороссов Законодательного Собрания шестого созыва Владимир Васильев начал со слов благодарности за участие в избирательной кампании, по итогам которой на выборах 18 сентября партия «Единая Россия» одержала убедительную победу.

Затем Владимир Васильев подробно рассказал о специфике формирования состава Государственной Думы седьмого созыва. С первых дней работы депутаты нижней палаты российского парламента нацелены на то, чтобы конструктивной, плодотворной законотворческой работой оправдать доверие избирателей. Под руководством спикера Государственной Думы Вячеслава Володина единороссы продолжают взятый партией в ходе избирательной кампании курс на открытость, конкурентность, активное взаимодействие со всеми политическими силами. Одновременно идет процесс укрепления партийной и парламентской дисциплины. Не случайно одним из первых шагов нового состава стала отмена доверенностей при голосовании депутатов.

Владимир Васильев также подробно проинформировал членов фракции о работе Государственной Думы над поправками в федеральный бюджет текущего года и основных стратегических направлениях формирования бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В частности, в федеральном бюджете будущего года планируется предусмотреть средства, которые целевым назначением будут направлены на ремонт дворов и придомовых территорий в городах – центрах субъектов Федерации, сообщил Владимир Васильев.

В ходе встречи члены фракции Александр Тягунов, Олег Лебедев, Артур Бабушкин, Ирина Шереметкер озвучили ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства в вопросах государственных закупок, контроля за рынком алкоголя, развития внутреннего туризма, пенсионного обеспечения граждан.

Отвечая на многочисленные вопросы членов фракции, заместитель председателя Государственной Думы призвал областных парламентариев к более активному взаимодействию с местными сообществами, с лидерами общественного мнения.

В качестве положительного примера Владимир Васильев привел город Ржев, где благодаря консолидации усилий предпринимательского сообщества, руководства ряда городских предприятий успешно решаются социально-экономические проблемы, активно ведется благоустройство.

Виктор Константинов, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании области, подводя итоги встречи, отметил полное взаимопонимание в рамках партийной вертикали как в плане предстоящей законотворческой работы по решению актуальных вопросов государственного уровня, так и по проблемам, которые необходимо решать на местах.

- Совместно нам предстоит большая работа над теми партийными проектами, которые мы намечали и которые обязательно будут реализованы в области. Самое важное, чтобы наши избиратели, все, кто отдал нам голоса на выборах, поверили в свои силы и тоже активно участвовали в благоустройстве нашей тверской земли, - подчеркнул Виктор Константинов.

В будущем для эффективной координации деятельности встречи единороссов областного парламента с Владимиром Васильевым будут проводиться регулярно.

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