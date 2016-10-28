Греф: говорящие, что в России уже все хорошо - лжепатриоты

В своем интервью, которое глава Сбербанка Герман Греф дал журналистам, он высказал свое понимание патриотизма, а также тех, за кем стоит будущее страны.

По его словам, те, кто говорит, что в России все уже хорошо, что не надо ничего менять, являются лжепатриотами. Люди, которые по-настоящему любят свою Родину, всегда стремятся идти вперед, внедрять инновации. При этом они изменяют как себя, так и окружающих. По словам Грефа, это тяжело, но за этим будущее, сообщает ria.ru.

Также глава Сбербанка рассказал, что для одних жизнь – трагедия, а для других – комедия. Первые воспринимают ее через эмоции, а вторые через мозги. По его словам, в будущем выживут те компании, которые не будут противиться технологическим вызовам, а попытаются им соответствовать.