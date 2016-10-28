Владимира Бурматова поблагодарили родители

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов провел прием жителей Южного Урала. Уже по традиции встреча началась со слов благодарности тех, кому парламентарий уже помог.









В этот раз помощь была оказана детскому саду в селе Тюбук и семьям Металлургического района. В садике не было возможности летом организовать подачу горячей воды: она отключалась вместе с отоплением. Благодаря помощи депутата для садика были приобретены водонагреватели, и больше нянечкам не придется таскать ведра кипятка с кухни.

Кроме того, в этом же детском саду были заменены старые оконные рамы на новые. Теперь деткам не только комфортнее, но и теплее.

В металлургическом районе раньше был огромный пустырь. Мамы боялись отпускать на прогулки детей и мечтали, чтобы эту площадку благоустроили. Теперь благодаря вмешательству парламентария, в этом месте появились игровая и спортивная площадка, а автовладельцы ставят своих железных коней на благоустроенную парковку. Кроме того, у родителей есть возможность благоустроить свои дворы благодаря проекту озеленения, который также инициировал Владимир Бурматов.

Особенность работы депутата Госдумы – никогда не отмахиваться от, казалось бы, мелких проблем граждан. А их традиционно много: ЖКХ, работа, зарплата, нарушения прав – везде требуется помощь.

- По всем обр­ащениям люди получают­ консультации и разъя­снения, каждая пробле­ма – важна, - отмети­л депутат Государстве­нной Думы Владимир Бу­рматов.