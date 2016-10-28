Владимира Бурматова поблагодарили родители
28 октября 2016, 15:19 [ «АН-Челябинск» ]
Депутат Государственной думы Владимир Бурматов провел прием жителей Южного Урала. Уже по традиции встреча началась со слов благодарности тех, кому парламентарий уже помог.
В этот раз помощь была оказана детскому саду в селе Тюбук и семьям Металлургического района. В садике не было возможности летом организовать подачу горячей воды: она отключалась вместе с отоплением. Благодаря помощи депутата для садика были приобретены водонагреватели, и больше нянечкам не придется таскать ведра кипятка с кухни.
Кроме того, в этом же детском саду были заменены старые оконные рамы на новые. Теперь деткам не только комфортнее, но и теплее.
В металлургическом районе раньше был огромный пустырь. Мамы боялись отпускать на прогулки детей и мечтали, чтобы эту площадку благоустроили. Теперь благодаря вмешательству парламентария, в этом месте появились игровая и спортивная площадка, а автовладельцы ставят своих железных коней на благоустроенную парковку. Кроме того, у родителей есть возможность благоустроить свои дворы благодаря проекту озеленения, который также инициировал Владимир Бурматов.
Особенность работы депутата Госдумы – никогда не отмахиваться от, казалось бы, мелких проблем граждан. А их традиционно много: ЖКХ, работа, зарплата, нарушения прав – везде требуется помощь.
- По всем обращениям люди получают консультации и разъяснения, каждая проблема – важна, - отметил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.