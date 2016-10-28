В Смоленске умерла школьница, которой не смогли диагностировать аппендицит

В Смоленске началось расследование смерти школьницы в одной из больниц. Как было установлена, 11-летняя девочка ушла из жизни из-за перитонита. Однако, как сообщается, были все шансы спасти ребенка, если бы ей оказали помощь вовремя.

По некоторым данным, родители девочки обратились к медикам за три дня до ее гибели. Их дочь жаловалась, что болит живот. Также сообщается, что у девочки поднялась температура. По словам родителей, врачи, осмотрев ребенка, не нашли ничего серьезного и отпустили школьницу домой, сообщает ren.tv.

Через какое-то время девочка снова стала жаловаться на боли. Ее отвезли на «скорой» в инфекционное отделение. К несчастью, было уже слишком поздно. Врачам не удалось спасти ребенку жизнь.