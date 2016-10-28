Юрист заявил, что Хэллоуин нарушает российские законы

Юрист Ярослав Михайлов обратился в российскую Генпрокуратуру с заявлением о том, что празднование Хэллоуина противоречит законам РФ.

Данное заявление, согласно последним данным, уже рассматривают. Как сообщает портал «Газета.Ru», ссылаясь на слова юриста, Хэллоуин - это языческое течение, вследствие чего его празднование регулируется положениями ст. 24.2. "Порядок осуществления миссионерской деятельности" ФЗ №125-ФЗ 1997 года.

Михайлов убежден, что гуляния в общественных местах в честь Дня всех святых грубо нарушает российское законодательство и должно быть запрещено.