В Северодвинске судят школьницу, участвовавшую в организации притонов

Суду Северодвинска предстоит рассмотреть уголовное дело, которое возбудили в отношении 37-летнего мужчины и 17-летней девушки, которая учится в 10-м классе.

Как выяснило следствие, фигуранты дела вступили в сговор еще в 2014-м году. Тогда они решили организовать притон для занятия проституцией. Обязанности по «бизнесу», а также доход постановили делить пополам, сообщает ria.ru.

Мужчина занимался тем, что следил за притонами, охранял их, а также осуществлял транспортировку девушек. А его подельница занималась рекламной деятельностью, а также взаимодействовала с клиентами, принимая заказы.

Сообщается, что они собрали в группу «жриц любви», которые до этого промышляли проституцией самостоятельно. В это своеобразное объединение вошли и трое несовершеннолетних девочек.