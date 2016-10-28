Жительница Магнитогорска, которой уже 90 лет, доказала, что преуспеть в освоении виртуальной реальности можно в любом возрасте. Создав свой аккаунт всего два месяца назад, она умудрилась набрать уже около 1000 подписчиков.

Бабушка вспоминает, что начала писать свои мемуары на бумаге. Так она хотела оставить память о себе и своей семье. Но одна из внучек предложила делать это в соцсетях. Пользователи восприняли эту идею с восхищением, сообщает life.ru.

Бабуля пишет не только о своей прошлой жизни, но и настоящей. Например, как она побелила потолок. А ее почитатели не устают ставить ей «лайки» и оставлять комментарии.

И хотя фото для соцсетей, а также костюмы для снимков с бабушкой разрабатывают ее внучки, на комментарии владелица аккаунта отвечает сама.

Также она обещает и дальше продолжать активно осваивать премудрости социальных сетей.









Фото: instagram.com