При раскопках нашли табели с зарплатой красноармейцев

Интересную находку обнаружили поисковики во время исследования местности, где в 1941-м пролегала граница Ржевско-Вяземского выступа. Из земли достали сейф, который мог пролежать там более 70 лет.

Когда его вскрыли, то увидели целый ряд ценных вещей. Среди них деньги, кошелек и даже шинель. Но особенно интересным поисковикам показались табели, в которых были указаны зарплаты бойцов, сообщает life.ru.

В некоторых строчках были записаны фамилии, другие оставались пустыми. При этом была не только указана зарплата, но и возможность займа с погашением в рассрочку.

Как сообщается, в те времена сотрудники банков выезжали прямо на поля сражений, где выдавали жалованье военным. Возможно, им и принадлежал сейф.

На данный момент находка передана на экспертизу.