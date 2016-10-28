Скидка на подписку!

Сайт "Межрегионального агентства подписки" проводит краткосрочную, но интересную акцию для подписчиков, желающих самим подписаться на печатную версию нашей газеты "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ" или подписать своих родственников и друзей из других регионов, предоставляя скидку 5%.

Акция действует только до 1 ноября! По мнению нашей редакции стоит воспользоваться этим предложением, поскольку до окончания подписной кампании осталось не так много времени. Подписку на сайте можно оплатить практически всеми доступными способами.