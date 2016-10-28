В минувший четверг в Москве задержали сотрудника департамента имущества города за причинение ущерба государству в размере 65 млн рублей.

Об этом сегодня сообщил источник, осведомленный об инциденте, который отметил, что под подозрение полиции попал ведущий специалист отдела инвентаризации нежилых помещений в Центральном округе Москвы. Сотрудник мэрии подозревается в использовании своего служебного положения в корыстных целях - якобы он предоставлял физическим и юридическим лицам возможность использовать здания в центре Москвы, являющиеся собственностью города.

В частности, в списке домов оказались здание XIX века в Протопоповском переулке и городская усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, расположенная Денежном переулке.