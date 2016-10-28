Россиянам придется значительно больше платить за роуминг в Европе

Сегодня стало известно, что в скором времени россиянам придется больше платить за роуминг в Европе.

Российские сотовые операторы могут принять решение о повышении цен на роуминг для компенсации затрат, связанных с увеличением сбора для компаний, которые работают вне Евросоюза, сообщает сегодня издание "Ведомости".

Напомним, ранее Европарламент ввел закон об отмене оплаты роуминга в ЕС с 15 июня будущего года. Чтобы компенсировать свои потери, европейские операторы связи решили повысить surcharge, то есть дополнительный сбор для компаний, работающих за пределами Евросоюза.