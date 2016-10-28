Минфин считает, что следует ввести пособия по бедности

СРОЧНО
|08:43  В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы |08:18  Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону |27.10 21:17  Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч |27.10 20:33  Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО) |27.10 19:31  Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы! |27.10 18:50  В стране выдался на редкость сладкий год |27.10 18:34  Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла |27.10 17:50  Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока |27.10 16:57  Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН |27.10 15:51  СМИ: в Москве пропала дочь Анатолия Сердюкова |27.10 15:38  Освобождение Емельяненко опроверг его адвокат |27.10 15:04  Определились все участники турнира Tech-KREP FC: PRIME 4 |27.10 14:52  В Карачаево-Черкесии неизвестный расстрелял судью |27.10 13:04  На Урале 13 школьников пострадали от перцового баллончика |27.10 12:42  Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина |27.10 12:07  Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова” |27.10 11:58  СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО |27.10 11:48  Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России |27.10 10:25  Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации |27.10 09:34  Сладостные цифры |27.10 09:16  Яромир Ягр – как пример для всех мужиков «кому за 40» |27.10 09:13  Бобровский в одном ряду с Третьяком и Яшиным |27.10 09:12  Хоккеистам нужны не только деньги, но и зрители |27.10 08:37  У Кости Дзю чуть не угнали автомобиль |27.10 08:25  Работа как волк |27.10 08:22  Кузнецова состригла косу, а Шарапова вылетела из рейтинга |27.10 08:21  МАССИМАльное ускорение |27.10 07:13  Керри: США и Европа сильнее сплотились на фоне агрессивной политики России |26.10 23:02  В Италии снова страшное землетрясение |26.10 22:31  Футбольные клубы "Рубин" и "Уфа" стали четвертьфиналистами Кубка России

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Минфин считает, что следует ввести пособия по бедности

28 октября 2016, 07:52 [ «АН-онлайн» ]

Минфин считает, что следует ввести пособия по бедности
фото: pixabay.com
Министерство финансов выдвинуло идею о введении в России пособия по бедности.
 
Об этом сегодня заявила в интервью "Российской газете" первый заместитель министра финансов страны Татьяна Нестеренко, отметив, что это было бы правильное решение. Она добавила, что для введения пособия по бедности следует на законодательном уровне определить понятие "нуждаемость", а также проработать процедуру оценки доходов и имущества отдельного гражданина страны или же целой семьи.
 
Нестеренко подчеркнула, что в настоящий момент в материальной поддержке нуждаются граждане, у которых в семье подрастают несколько детей до 16 лет, а работает лишь один родитель.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Культура

Юбилей празднует российский режиссер Роман Виктюк

Юбилей празднует российский режиссер Роман Виктюк

В пятницу, 28 октября, всемирно известный российский театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк празднует свой юбилей. Деятелю культуры сегодня исполняется восемьдесят лет.

//Общество

Владимир Путин сообщил, как уйдет на пенсию

Владимир Путин сообщил, как уйдет на пенсию

На международном Валдайском форуме зашла речь о том, как и когда Владимир Путин выйдет на пенсию и что он об этом думает. Путин на это заявил, что пока он еще не на пенсии, но ответит на вопрос честно…

//Экономика

Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла

Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла

Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что не считает введение налога на депозиты (банковские вклады) целесообразным. Моисеев прокомментировал заявление замминистра финансов.

//История

В Иерусалиме вскрыли гроб Иисуса Христа (ВИДЕО)

В Иерусалиме вскрыли гроб Иисуса Христа (ВИДЕО)

Главная задача исследователей – изучить первоначальный вид гробницы Иисуса, все работы проходят в рамках масштабных реставрационных работ в часовне над Гробом Господним. Все операции записывают на видео.

//Происшествия

Дочь Сердюкова сама вернулась домой

Дочь Сердюкова сама вернулась домой

Дочь экс-министра обороны Российской Федераци Анатолия Сердюкова, об исчезновении которой ранее сообщали "АН-онлайн", возвратилась сама в родной дом, рассказал журналистам источник из окружения Сердюкова.

//Культура

Умер актер Владимир Земляникин

Умер актер Владимир Земляникин

Артист, сыгравший Сережу Давыдова в картине "Дом, в котором я живу" (1957 год), Владимир Земляникин, умер 27 октября на 84-м году жизни. О кончине актера сообщила худрук театра "Современник" Евгения Кузнецова.

//Наука

Плесень в космосе станет смертельно опасной для людей

Плесень в космосе станет смертельно опасной для людей

Вездесущая на Земле плесень в космосе может оказаться смертельно опасной для космонавтов, выяснили ученые. Выросшие в космических условиях споры оказались опаснее для здоровья подопытных животных.

//Общество

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Певица считает, что тренинговые центры, работающие по американским технологиям, являются диверсией. Они отдаляют людей от близких и зомбируют. В итоге все заканчивается плачевно, вплоть до самоубийства.

//Культура

Сергей Безруков: Отец заменил мне двор

Сергей Безруков: Отец заменил мне двор

Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал «Аргументам недели» о своем отце, а также пояснил, почему ходил такой веселый в 1990-ые годы, когда страна разваливалась на глазах.

//Происшествия

В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы

В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы

Обезображенный труп молодого человека был обнаружен в минувший четверг в одном из парков Комсомольска-на-Амуре. Представитель управления МВД России по региону добавил, что тело юноши было обезглавлено.

//Политика

Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону

Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону

Украинский лидер Петр Порошенко провел в четверг, 27 октября, телефонную беседу со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента Украины.

//Новости ADWILE

//Общество

Минфин считает, что следует ввести пособия по бедности

Минфин считает, что следует ввести пособия по бедности

Министерство финансов выдвинуло идею о введении в России пособия по бедности. Об этом сегодня заявила первый заместитель министра финансов страны Татьяна Нестеренко, отметив, что это было бы правильное решение.

//В мире

Трамп считает, что выборы - это лишнее и пост президента надо сразу отдать ему

Трамп считает, что выборы - это лишнее и пост президента надо сразу отдать ему

Миллиардер, претендующий на кресло американского президента, Дональд Трамп заявил, что выборы надо отменить. По мнению бизнесмена, пост главы США следует отдать ему без всяких соревнований.

//В мире

Китайские шпионы похитили у Пентагона секретные планы

Китайские шпионы похитили у Пентагона секретные планы

Китайские шпионы похитили у Пентагона секретные планы после многочисленных внедрений в структуры национальной безопасности США. Планы, как уточняется, связаны с возможным конфликте с Пекином.

//Здоровье

Врачи: Будете недосыпать, станете жирным алкоголиком

Врачи: Будете недосыпать, станете жирным алкоголиком

Исследователи в области медицины и здоровья из Университета Уппсалы (Швеция) выяснили, что хроническое сокращение сна провоцирует в большинстве случаев ожирение и склонность к алкоголизму и наркотикам.

//Общество

В городе-призраке Припяти зажглась вывеска на Доме культуры

В городе-призраке Припяти зажглась вывеска на Доме культуры

Впервые за 20 лет зажглась в сумерках вывеска на Доме культуры «Энергетик» в безлюдном и мрачном городе Припяти, законсервированном после аварии на Чернобыльской АЭС. Правда, никакой мистики в событии нет.

//Хайтек

Apple презентовала новый ноутбук

Apple презентовала новый ноутбук

Обновление линейки ноутбуков от американского концерна Apple произошло впервые за четыре года. И годы не прошли даром: в новом MacBook с диагональю экранов 13 и 15 дюймов очень много новых решений.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Кувалдой по имени Дональда Трампа

Кувалдой по имени Дональда Трампа

Звезда американского олигарха Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде подверглась третьему акту вандализма. После попыток разрисовать и огородить забором дело дошло до серьёзных повреждений кувалдой.

//Общество

Мэрия Москвы отказала в проведении "Русского марша"

Мэрия Москвы отказала в проведении "Русского марша"

Глава запрещенной в России организации «Русские» Дмитрий Демушкин получил 27 октября в московской мэрии отказ на проведение мероприятия националистов «Русский марш», - акция планировалось на 4 ноября.

//В мире

Alibaba подбирает для работы кота-менеджера

Alibaba подбирает для работы кота-менеджера

Известный китайский бренд, онлайн-магазин Alibaba объявил о вакансии «главного менеджера по продаже милоты». Упомянутая «милота» - это товары для кошек. Естественно, продавать «милоту» должен кот.

//Спорт

Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч

Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч

В Новосибирске 27 октября прошли суперфинальные игры в рамках чемпионата России по шахматам. В суперфинале сошлись 12 гроссмейстеров. Главный приз турнира - миллион рублей и кроссовер Renault Kaptur.

//Общество

Минобороны РФ: Видеокадры авианалета в Идлибе смонтированы

Минобороны РФ: Видеокадры авианалета в Идлибе смонтированы

Российское Министерство обороны, изучив видеоролик, сделанный якобы во время авиационного удара в сирийском городе Идлиб, сделало официальное заявление, что он был смонтирован из десяти разных кусков.

//Сможем вместе

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Впервые на Большом Фестивале Мультфильмов будут показаны анимационные фильмы благотворительного фонда.

//Новости партнеров

//Происшествия

Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО)

Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО)

За двое суток Италия выдержала порядка двухсот подземных толчков мощностью 5,9, 5,4 и 4,6 балла. Эпицентр толчков находился в центральных регионах - Марке и Умбрии. Волнения почвы ощущались и в Риме.

//Общество

Украинский миллиардер и его дочь получили гражданство России

Украинский миллиардер и его дочь получили гражданство России

Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского миллиардера Эдуарда Шифрина и его 16-летней дочери в среду, 26 октября, - сообщает портал "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ".

//Общество

Метеорит приземлился в Бурятии

Метеорит приземлился в Бурятии

В Бурятии 25 октября, вероятнее всего, упал крупный болид, а не ракета. Об этом сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев на своей странице в Фэйсбуке, - сообщает "Телеинформ".

//Сможем вместе

Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты» проведет инструкторские курсы в регионах России. Специалисты программы готовы делиться знаниями и приглашают подать заявки на обучение.

//История

Более полувека назад отношения с Финляндией чуть не оказались под угрозой

Более полувека назад отношения с Финляндией чуть не оказались под угрозой

Финляндия – наш традиционный добрый сосед. Так повелось с послевоенных времён, продолжается и ныне. Но 55 лет назад эти отношения чуть не оказались под угрозой. «Аргументы недели» вспоминают тот период.

//Авиа, ж/д транспорт

В московских аэропортах отменили 20 рейсов: ждут снегопада

В московских аэропортах отменили 20 рейсов: ждут снегопада

В Москве 27 октября синоптики предсказывают температуру +2 с мокрым снегом, из-за такой погоды и отменены ряд рейсов в столичных воздушных гаванях. В общей сложности на данное время отменены 20 авиарейсов.

//В мире

Порошенко уверен в возвращении Крыма и Донбасса

Порошенко уверен в возвращении Крыма и Донбасса

Украинские власти не оставляют надежды вернуть под свой контроль российский Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. С соответствующим заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

//Политика

Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы!

Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы!

Президент России воспринял крайне негативно провокационные действия российской армии в отношении Североатлантического блока, которые могли привести к осложнениям и без того непростых отношений с США.

//Экономика

В стране выдался на редкость сладкий год

В стране выдался на редкость сладкий год

По прогнозам, сбор сахарной свёклы в 2016 году превысит 45 млн тонн. Это второе место после сборов зерна, по валу больше картошки. «Аргументы недели» выяснили, что делать со свалившейся на РФ сахарной горой.

//Криминал

Увидеть Париж и обеднеть: туристов обокрали на полмиллиона евро

Увидеть Париж и обеднеть: туристов обокрали на полмиллиона евро

Настоящий Париж – это вам не рекламные проспекты: как только группа приезжих из Бахрейна в столице Франции позволила себе на минуточку отвлечься от багажа, она стала беднее на полмиллиона евро.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры