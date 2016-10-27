В городе-призраке Припяти зажглась вывеска на Доме культуры

Впервые за 20 лет зажглась в сумерках вывеска на Доме культуры «Энергетик» в безлюдном и мрачном городе Припяти, законсервированном после аварии на Чернобыльской АЭС. Правда, никакой мистики в событии нет.

Таким образом поклонник серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., москвич Юрий Томашевский решил отметить канун десятилетия выхода первой из них. Приехал с друзьями в Припять, куда делает тайные вылазки каждый год, и решил слегка «оживить» город. Подсветку сделал самостоятельно из светодиодов, подключенных к аккумулятору. Нервничал при этом, как говорит, вовсе не из-за блуждающих агрессивных мутантов и других виртуальных персонажей, а от возможности попасться одному из совершенно реальных и недружелюбных милицейских патрулей. Четыре года назад Томашевскому уже пришлось заплатить им штраф, эквивалентный сумме в тысячу рублей. Тем не менее, неудача не отбила у московского «сталкера» жажду пощекотать себе нервы ночёвками в мёртвом городе. Правда, ничего мистического он до сих пор там не встретил.

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