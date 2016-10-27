Глава запрещенной в России организации «Русские» Дмитрий Демушкин получил 27 октября в московской мэрии отказ на проведение мероприятия националистов «Русский марш», - акция планировалось на 4 ноября.

Об отклонении запроса на проведение «Русского марша» журналистам объявил адвокат Демушкина Олег Колесников, передает «Росбалт».

Юрист сообщил, что отказ связан с тем, что Демушкин сейчас сидит по решению суда под домашним арестом и поэтому организатором мероприятия никак быть не может.

Меру пресечения Демушкину вынес Пресненский суд Москвы, заменив главе националистов подписку о невыезде домашним арестом. Напомним, Демушкин проходит по делу о разжигании межнациональной розни.

Изначально националист мог ответить по 8 эпизодам разжигания межнациональной розни, и все – на его страничке «ВКонтакте». Позже прокурор вынес обвинение лишь по одному эпизоду, а именно - публикации фотографии с «Русского марша», - на других фото признаков экстремизма найдено не было.