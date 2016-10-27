Минобороны РФ: Видеокадры авианалета в Идлибе смонтированы

Российское Министерство обороны, изучив видеоролик, сделанный якобы во время авиационного удара в сирийском городе Идлиб, сделало заявление, что он был смонтирован из десяти разных кусков. Позицию ведомства озвучил его официальный представитель Игорь Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что так называемый авиаудар по сирийской провинции Хасс, где располагается Идлиб – подделка. Российские эксперты отметили, что на фотографиях, которые якобы сделаны на месте инцидента и опубликованны агентством AFP, заметно, что повреждена торцевая часть здания школы, а парты в ней стоят нетронутые, словно и взрыва не было.

Привел российский генерал и множество других несоответствий и сообщил, что точное место, где велась съемка, установлено. Туда был направлен беспилотник, который сделал снимки местности. На них школа и другие дома абсолютно целы.