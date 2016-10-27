Вице-президент крупнейшей американской сети интернет-торговли Amazon пообещал не допускать к продаже поддельные смартфоны iPhone и другие контрафактные товары. Об этом Пол Мисенер заявил 27 октября.

Выступление Пола Мисенера прошло в рамках форума «Открытые инновации», когда началась дискуссия вокруг обвинения компании Apple в том, что она торгует подделками на известной платформе, передает RNS.

Вице-президент Amazon признался, что для его бизнеса важнейшая составляющая – сохранить доверие клиентов, поэтому он заверил, что продавать поддельные товары его холдинг не будет.

Журналисты не преминули спросить Мисенера, собирается ли он судиться с Apple. Мисенер уклончиво ответил, что о такой позиции ему ничего не известно.

Напомним, ранее появилась информация, что компания Apple подала иск в суд по поводу продажи на сайте Amazon якобы подделок своих товаров.

Изданию The Wall Street Journal стало известно, что Apple сама выкупила на Amazon.com свои зарядные устройства как оригинальные и обнаружила среди них 90 процентов подделок. Однако в иске сам Amazon не упоминается, он подан к компании Mobile Star, которая разместила на своих изделиях логотип Apple.