Это уже 57-я автоколонна с гуманитарным грузом для Донбасса, которую доставили силы МЧС России. Жители ЛНР и ДНР получили 440 тонн необходимых для выживания в зоне вооруженного противостояния товаров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что. возвращаясь из Луганска и Донецка, все машины прошли положенные процедуры на таможенных терминалах "Донецк" и "Матвеев-Курган".

профессионализм гуманитарный груз без проволочек и оперативно. Сообщается, что сотрудников МЧС (прежде всего - механиков и водителей) позволил доставитьбез проволочек и оперативно.