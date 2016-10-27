«Серебряный Лучник» ждет фейерверка проектов

15 октября 2016 года стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Первая церемония награждения победителей Национальной премии состоялась 20 лет назад. Тогда за звание лауреатов и дипломантов первого профессионального конкурса для специалистов области коммуникаций боролись авторы 42 проектов, шести работ по теории PR и три издания, наиболее профессионально освещающие вопросы новой для того времени индустрии.

К юбилейному году только в номинации, посвященной проектам в области социальных коммуникаций и благотворительности, традиционно рассматривается более пятидесяти проектов. Общее число претендентов на победу каждый сезон достигает 200 - специалисты из небольших частных компаний и глобальных корпораций, государственных структур и вузов, некоммерческих объединений ежегодно предъявляют профессиональному сообществу свои достижения.

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, Национальная литературная премия «Большая книга», Чемпионат мира по футболу 2018 года, Фестиваль актуального научного кино 360°, преодоление репутационного кризиса в мировой атомной отрасли после аварии на Фукусиме, оцифровка сочинений Л.Н. Толстого, создание «Северного потока»,«Тотальный диктант» - ни одно из значимых общественных, культурных или экономических явлений не осталось в стороне от внимания Национальной премии «Серебряный Лучник».

В первом смотре профессиональных проектов почти 80% из них имели московскую прописку. Сейчас экспертный совет и жюри премии рассматривают коммуникационные кампании, реализованные специалистами из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Америки.

«20 лет премия, как живой организм, менялась, прогрессировала. Вводились новые номинации, усовершенствовались критерии, формировалась региональная сеть конкурсов. Кроме выявления и поощрения авторов самых заметных и технологичный кампаний, «Серебряный Лучник» реализует собственные проекты. Проводит рейтинг вузов, которые обучают будущих профессионалов в коммуникационной сфере, ведет активную издательскую и образовательную деятельность. Благодаря стремлению к развитию, готовности откликнуться на вызовы времени, премия не только не потеряла своей значимости, но стала неотъемлемой частью индустрии. Не сомневаемся, что в юбилейном сезоне будут представлены как никогда яркие, запоминающиеся проекты», - уверена исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк.

Заявки на соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» принимаются до 10 января 2017 года. Номинации: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «КСО и благотворительность», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Международные коммуникации», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации» (партнер - Tele2), «Технологии будущего» (партнер - РВК).

Победители будут названы 17 февраля 2017 года. Во время торжественной церемонии награждения авторские статуэтки «Серебряного Лучника» также будут вручены в номинациях «Персона», «За культурный вклад», «Мастер», «Лучшая работа по теории коммуникаций».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. В 2016 году премия отмечает 20-летие. За это время создана система региональных и зарубежных конкурсов, включая «Серебряный Лучник» - США (2011 г) и «Серебряный Лучник»-Чехия (2016 г).

















Генеральный информационный партнер - ТАСС

Ассоциация-учредитель: РАСО

При участии: АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР

Партнер номинации «Технологии будущего» - АО РВК

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА

Оператор региональных конкурсов: АГТ

Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli