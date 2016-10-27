Сенатор Совета Федерации России Елена Мизулина выступила с предложением внести поправки в Семейный кодекс страны, в частности, разработать и утвердить новую форму ответственности родителей перед детьми.

Елена Мизулина считает, что «нехороших пап и мам» нужно предупреждать в письменной форме о том, что они будут лишены родительских прав.

семьей стоит еще поработать и не рубить с плеча. Предлагая более щадящую форму ответственности родителей, Мизулина идет дальше . На заседании профильного комитета Совета Федерации она заявила, что саму форму лишения родительских прав следует изменить, так как ни бедность, ни ужасное жилье, ни долги по ЖКХ и отсутствие прописки не могут быть поводом для лишения родителей их прав. Мизулина поясняет, что сстоит еще поработать и не рубить с плеча.

Сенатор даже сказала, что алкоголизм и неуплата алиментов не должны быть поводом для лишения родителей права воспитывать свое чадо, поскольку у алкоголиков все-таки есть шанс выздороветь.

А чтобы выздоровление шло активнее, сенатор предложила в такой ситуации приставлять к непутевому родителю «наблюдателя-консультанта», помощника. Социальная помощь, считает Мизулина, быстрее поможет папе или маме «прийти в себя». Кроме того, она предложила ввести социальное сопровождение для родителя, который ограничен в правах, объяснив, что человеку в такой ситуации просто не хватает «помощи наставника».