Виртуальную реальность для людей могут заменить галлюциногены

Шокирующее заявление сделал Рид Хастингс, генеральный директор компании Netflix. По его словам, виртуальная реальность может потерять лидирующие позиции в увлечениях людей. На смену ей придут… препараты, вызывающие галлюцинации.

Причем, такой поворот событий, по словам эксперта, не за горами. Пройдет всего-то от 20 до 50 лет, как можно будет купить эйфорию, заключенную в две таблетки. Выпьешь голубую и попадешь в сказочный мир экзотических фантазий. Проглотишь белую и вернешься в обыденность, сообщает rg.ru.

Однако, по словам специалиста, такой сценарий в стиле «Матрицы» довольно опасен. Помимо наслаждений фармацевтические средства способны доставить немало бед. А потому эксперт порекомендовал предпринимать активные шаги для развития развлечений для людей в реальной жизни.