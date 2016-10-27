Путин подписал указ о предоставлении гражданства украинскому миллиардеру

Стало известно, что президент России разрешил предоставить гражданство Эдуарду Шифрину и его дочери Софии Розе. Российский лидер поставил свою подпись под соответствующим указом.

Эдуард Шифрин родился в Днепропетровске. Он получил образование в Москве, где окончил институт стали и сплавов. Шифрин – кандидат технических наук.

За довольно непродолжительный период ему удалось сколотить такое состояние, что Forbes поместил его в свой рейтинг миллиардеров. По данным журнала, бизнесмен владеет 1,3 млрд долларов.

В "Википедии" уже указано, что Шифрин – российский миллиардер. Также сообщается, что у него есть бизнес в 34 странах мира. Сообщается, что за 13 лет Шифрину удалось создать настоящую империю, которая специализируется сразу в нескольких отраслях.

Также известно, что миллиардер женат и воспитывает троих детей.