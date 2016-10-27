Депутат Госдумы Владимир Бурматов пресек коммунальный беспредел

Теперь жителям собственных домов по улице Алчевская в Челябинске не нужно больше долбить лед, в который вмораживаются двери домов и калитки.









Эта история началась уже много лет назад. Водопроводная труба, которая проходит прямо под улицей, от старости начала давать течь. Коммунальщики, конечно, приехали и залатали прорыв хомутом, но буквально через неделю течь появилась вновь.

Итого на сорока метрах трубы насчитывались десятки хомутов, а сама улица превратилась в постоянное место раскопок. Люди устали жить в каше из грязи и обратились за помощью к Владимиру Бурматову.

Буквально через 10 дней приехала техника и заменила злосчастную трубу на новенькую. Однако депутат не собирается останавливаться на этом. Дело в том, что работники не благоустроили улицу. По его словам, он добьется, чтобы людям разровняли дорогу.