Фурсенко прокомментировал высказывание студентки МГИМО о “Рашке”

Помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко высказал свое мнение по поводу вызвавшего широкий общественный резонанс комментария студентки МГИМО по поводу “Рашки”.

По мнению экс-министра, такое заявление оскорбляет большое число россиян. Студентка, дочь бизнесмена Мусы Бажаева, выбрала для обучения именно российский ВУЗ, поэтому ее комментарий по поводу того, что “везде лучше, чем в Рашке” является некорректным. При этом тот факт, что девушка написала это в социальной сети, может быть расценен как желание вызвать широкую общественную реакцию. Однако при этом нельзя рассчитывать, что реакция будет только положительной.

Ранее в связи с постом Бажаевой руководство МГИМО обещало провести с ней беседу.