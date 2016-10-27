Студентки, подозреваемые в живодерстве, просили детей раздеться на камеру

В деле двух 17-летних студенток из Хабаровска, которых подозревают в издевательстве над животными, всплывают все новые подробности. Но на этот раз они касаются детей.

Видео, которое якобы было размещено на странице одной из девушек, прислали неравнодушные пользователи. На нем видно, как на детской площадке подозреваемая просит двух девочек раздеться. Все это сопровождается словами: "Детское порно! Фотайся, фотайся! Нам нравится!", сообщает life.ru.

Пользователи попросили следователей обратить внимание на видео и проверить его.

Напомним, что в отношении жительниц Хабаровска возбуждено уголовное дело. По данным следствия, жертвами их издевательств стало около 15 животных и птиц.