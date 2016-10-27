Шквал негодования обрушился на жительницу Нью-Йорка, когда та раскритиковала магазин, который держит кота. Девушка по имени Диана разместила в соцсети пост. В нем она рассказала, что хотела купить в лавке сэндвичи, когда заметила среди коробок черно-белого кота.

Диана выразила свое недовольство. Она написала, что у нее аллергия на кошек. К тому же она намекнула, что это не гигиенично, сообщает rg.ru.

Один из пользователей скопировал пост и выложил его на своей странице, сопроводив комментарием. Он предположил, что неудовольствие по поводу кота в магазине может высказать только плохой человек. Репост моментально набрал тысячи «лайков» и множество комментариев.

Большинство выступило против девушки, которая все-таки удалила пост. Звучали даже предложения не пускать ее в этот магазин. А вот лавка, наоборот, получила на своем сайте много положительных отзывов о себе и своем четвероногом друге.









Фото: Twitter