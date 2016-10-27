Петербуржцы любят метро, но предпочитают наземный транспорт

Социологи нашего города пришли в недоумение и не могут объяснить почему петербуржцы предпочитают наземный транспорт подземке.

В 2016 году «Пассажиравтотранс» перевез около 240 млн. человек, а в прошлом году 231 млн и эта тенденция нарастает. Социологам этот факт пока не ясен.

А петербуржцы, которые не пользуются личным автомобилем, давно этот «феномен» разгадали.

Во-первых, в Петербурге строят метро не там где нужно, а там где можно, из-за сложной структуры почвы. Еще долго в памяти жителей города будет история с затоплением перегона между станциями «Лесная» и «площадь Мужества», которая продолжалась 30 лет и только 26 июня 2004 года окончательно завершилась. Питерцы об этой беде будут помнить всегда.

Так сложилось,что многие спальные районы до сих пор не имеют метро, и оно пока туда даже и не проектируется. Поэтому метро практически никогда не являлось единственным видом транспорта для поездки на работу и обратно, у многих это по две и даже три пересадки, с наземного транспорта на метро и обратно. Ведь в шаговой доступности к метро живет менее 10% жителей города.

Во-вторых, метро по известным причинам глубокое. Так, на станции «Адмиралтейская» спуск (подъем) занимает 6-7 минут, а у пожилых и дольше.

В-третьих, метро ежегодно дорожает, а сегодня это один из определяющих моментов выбора транспорта.

Вот и получается, что с планируемым подорожанием жетонов петербуржцы и вовсе пересядут на наземный транспорт в целях экономии.

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