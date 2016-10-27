Дагестанец, сменивший пол, вышел замуж за любимого

История о 25-летнем дагестанце по имени Адам, который сделал операцию по смене пола ради возлюбленного, всколыхнула Интернет. Многих очень волновала дальнейшая судьба пары. Ведь как родственники, так и земляки отказались принять новоиспеченную Раину. На нее посыпалась масса угроз плоть до убийства.

А вот родные жениха отнеслись к его выбору лояльнее, сообщает life.ru. И пара смогла сыграть свадьбу на родине Виктора в Карачаево-Черкесии. Правда, они не стали регистрировать отношения в загсе, а отпраздновали событие в семейном кругу. После этого молодожены благополучно отправились в свадебное путешествие.