Пользователи сети требуют закрытия Приморского океанариума из-за гибели дельфинов

Интернет-пользователи потребовали закрытия Приморского океанариума, где ранее погибли два дельфина. Соответствующая петиция, адресованная генпрокурору, главе Минприроды и российскому отделению Greenpeace, появилась на сайте Change.org.

Авторы петиции потребовали закрытия океанариума как минимум до устранения всех нарушений содержания животных, которые должны быть либо отпущены на волю, либо переданы в другие океанариумы. Кроме того, пользователи требуют, чтобы виновные были найдены и понесли уголовную ответственность.

Ранее стало известно, что в Приморском океанариуме, где на прошлой неделе погиб сивуч, по неизвестной пока причине погибли два белобоких дельфина. В настоящее время петиция собрала свыше 250 подписей.

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