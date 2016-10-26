Путин выступил перед крымским отделением ОНФ

«Удивительными идиотами» назвал президент России тех русофобов, что попытались устроить энергетическую блокаду крымчанам прошлой зимой. И посетовал на подозрительное полное безразличие правозащитников к акции.

Такие заявления Владимир Путин сделал сегодня на региональном форуме Общероссийского народного фронта в Ялте. Там он ответил на ряд актуальных для крымчан вопросов и дал несколько свежих обещаний.

В частности, в ближайшие годы, по его словам, на полуостров из России будет проведена газовая труба, что окончательно решит проблемы энергоснабжения и лишит смысла дальнейшие попытки блокады со стороны украинских радикалов-националистов. В то же время около 40 млрд рублей предполагается вложить в обеспечение Крыма пресной водой, еще 10 млрд – на решение проблем репрессированных 70 лет назад крымских татар и их потомков, ещё полмиллиарда – на строительство спортивных площадок и, в зависимости от сметы и программы, – на обновление рыболовного флота республики. Кроме того, Путин поручил местным властям выровнять цены на пресную воду на полуострове, а также заняться строительством и работой новых медучреждений.

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