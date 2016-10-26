Детский омбудсмен против Мосгортранса: кто кого?

Анна Кузнецова возмущена инцидентами в общественном транспорте Москвы: у детей из многодетных семей контролеры Мосгортранса изымают социальные карты и высаживают как безбилетников на остановках.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предупредила контролеров и начальство транспортной организации, что ребенок, высаженный на незнакомой остановке, подвергается опасности: он может потеряться или замерзнуть, передает ТАСС.

Анна Кузнецова вообще не понимает, почему соцкарта с фотографией ребенка не является для сотрудников Мосгортранса достаточным документом для установления личности и подтверждением права на бесплатный проезд.

Мосгортранс в свою очередь, ссылается на неизвестный перечень документов, задача государства - создать такую среду, которая будет гражданину комфортных условий для жизни, а не чинить бюрократические препоны на каждом шагу.

Пока в каждой из ситуаций Кузнецова разбирается в индивидуальном порядке, но в прокуратуру Москвы уже направлен запрос из Гордумы по поводу изъятия у детей из многодетных семей соцкарт под надуманным предлогом.