МИД России: что делать, чтобы вас не арестовали

В связи с возросшим риском для россиян быть арестованными за рубежом по запросу Америки, МИД России обновил для граждан правила поведения за границей. Об этом сообщил уполномоченный МИД Константин Долгов.

Из-за рисков стать вместо туриста арестантом уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов дал несколько рекомендаций согражданам, передает ТАСС.

Представитель ведомства дипломатично уточнил, что необходимо трезво подходить к угрозе ареста за рубежом как таковой: не так уж она актуальна для рядового туриста. Но вместе с тем, необходимо помнить, что у США есть договоры о выдаче задержанных с более чем 100 странами (их перечень - на сайте МИД России или Госдепа США).

Особо следует быть осторожными тем, кто посещает Украину: очень много россиян в настоящее время незаконно содержатся тюрьмах Украины и МИД активно ведет переговоры по их освобождению.

Не изменились и рекомендации к тем, кто собирается посетить Ближний Восток, Африку и Азию, где в последнее время участились случаи физической расправы над людьми и захват заложников террористами.