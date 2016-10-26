Захоронение времен средневекового периода случайно обнаружили двое коренных жителей в Кош-Агачском районе Алтая. Их внимание привлекла небольшая ниша в скале рядом с населенным пунктом Кокоря.

В агентстве по культурно-историческому наследию Алтая находку оценили высоко: захоронение прекрасно сохранилось, поскольку похороненный находился в саркофаге из древесины, а саркофаг в свою очередь – в сухой пещере, да и климат в той местности весьма сухой, передает НГС.

Историки агентства внимательно изучили найденный склеп: в нем вместе с останками мужчины были фрагменты стрел с наконечниками из железа, причем стрелы хранились в берестяном (береста – с богатым орнаментом, который вызывает особый интерес у исследователей) колчане, и много бытовой утвари, мастерски сделанной из корневищ деревьев, а также массу прочих исторических вещей.