Под Дамаском боевики перешли на сторону правительства

Вот уж действительно – «прощай, оружие!»: боевики в сирийской Муадамии перешли на сторону правительства Сирии и сложили оружие. О втором прецеденте сдачи района боевиками сообщает агентство Sputnik.

Муадамия находится вблизи Дамаска и до начала гражданской войны там проживало более 100 тысяч человек. Сейчас мир с властями страны заключили более двух тысяч семей, мужчины в которых сложили оружие и решили начать мирную жизнь.

Сообщается, что мирный договор с властями в Муадамии заключили еще в 2014 году, но тогда реализовать мирные планы не удалось и только после выполнения такого же плана в Дарайе (тоже вблизи Дамаска) в Муадамии переговоры с законным правительством Сирии вышли на новый уровень. До 20 октября Муадамию покинули почти 1,5 боевиков с семьями и после этого те, кто остался, стали сдаваться еще активнее и переходить к мирной жизни. Порядка 2000 боевиков получили амнистию от государства и активно помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру, в город уже вернулись более 40 тысяч беженцев.

Сообщается, что Муадамия разрушена не очень сильно: уцелели жилые дома, магазины, мастерские и школы.