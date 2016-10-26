23 октября в ЦКИ "Меридиан" прошел финальный этап IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время", объединившего социально активную молодёжь.

В шорт-лист финального этапа Фестиваля вошли более 60 работ участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Казани, Чебоксар, Рязани и ещё более 15 городов.

Организаторами проекта выступили Департамент культуры города Москвы и ЦКИ "Меридиан". В 2016 году центральными темами фестиваля "НАШЕ время" были выбраны "Год российского кино" и "Мы против террора".

Основной частью программы фестиваля стало тематическое заседание Московского молодёжного дискуссионного клуба «Нужна ли современному поколению социальная реклама». Перед каждым этапом горячей дискуссии участники внимательно изучали видеоролики, в том числе и финалистов конкурсной программы, после чего подробно разбирали представленную в них социальную проблему, стараясь рассмотреть её с различных сторон. Проблемы воспитания, загрязнение окружающей среды, снижение грамотности, ксенофобия – темы, поднятые молодыми членами Клуба, зачастую ставят в тупик даже взрослого. Но именно свежий взгляд на самые серьёзные проблемы необходим для поиска действенного решения и, конечно, создания достойной и "рабочей" социальной рекламы. Любопытный факт – живое обсуждение и множество диаметрально противоположных откликов вызвал ролик, ставший впоследствии обладателем Гран-при Фестиваля.

В фойе второго этажа "Меридиана" была развёрнута выставкой плаката социальной проблематики "НАШЕ время – XXI век". Все желающие могли ознакомиться с лучшими полиграфическими работами участников и победителей Фестиваля.

Торжественная церемония награждения, которую в этом году впервые провели слушатели Школы телевидения ЦКИ "Меридиан", началась с приветственного слова и напутствия председателя почётного жюри – советника Префекта Юго-Западного административного округа Москвы, журналиста, заслуженного работника культуры Российской Федерации Нины Николаевны Базаровой. "Большое счастье жить в такое время, когда с младых ногтей знаешь, что то, как ты будешь жить – зависит именно от тебя", – отметила Нина Николаевна, пожелав всем участникам стремиться к новым высотам и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом.

Под бурные овации были представлены остальные члены почётного жюри:

Михаил Белоцерковский – один из ведущих театральных фотографов Москвы, фотокорреспондент издательского дома "Аргументы недели";

– один из ведущих театральных фотографов Москвы, фотокорреспондент издательского дома "Аргументы недели"; Светлана Селиванова – руководитель Московского молодёжного дискуссионного клуба, журналист;

– руководитель Московского молодёжного дискуссионного клуба, журналист; Дмитрий Сущевич – режиссёр видеоконтента Театра на Таганке;

– режиссёр видеоконтента Театра на Таганке; Оксана Занадворова – Генеральный продюсер русско-американского театра "Арлекин", в прошлые годы – проректор по практике МИТРО;

– Генеральный продюсер русско-американского театра "Арлекин", в прошлые годы – проректор по практике МИТРО; Евгений Мейтес – генеральный директор газеты "Селфи ньюс".

В 2016 году работы в категории "Видеореклама" были представлены в 12 номинациях: "Актуальная тема", "Лучшая операторская работа", "Лучший сценарий", "Лучший анимационный ролик", "Креативный подход", "Доброта на экране", "Точка зрения", "Социальный репортаж", "Лучшее музыкальное оформление", "Мы против террора!", "Дебют" и "Внеконкурсная программа".

Это на 2 номинации больше, чем в прошлом году. Приятно осознавать, что "НАШЕ время" не стоит на месте, движется вперёд и развивается вместе с участниками конкурса. Тематика роликов также расширилась. В этом году участники обращали внимание на насилие в семье, разнообразные виды зависимостей, необходимость защищать и беречь природу, вести здоровый образ жизни, помнить уроки прошлого и повышать свой культурный уровень, а также на множество других – не менее важных и сложных социальных проблем, которые волнуют современную молодёжь.

Впервые в истории фестиваля "НАШЕ время" были вручены награды в категории "Аудиореклама".

Приз в номинации "Лучший слоган" получили Маргарита Феоктистова, Диана Лалабекян, Кристина Потапова и Дана Аксенова из Ставрополя за проект "Мы против терроризма". Стоит отметить, что именно Ставропольский край стал абсолютным триумфатором Фестиваля – 16 наград увезли с собой гости из Северо-Кавказского федерального округа!

Награждение победителей перемежалось музыкальными паузами – в этом году настроение настоящего молодёжного праздника помогали создавать финалистка международного телевизионного конкурса исполнителей популярной песни MTV – Berlin Euro-Pop-Contest-Berliner-Perle в Германии Ольга Ларютина и участница Шоу "Два Голоса" Эдита Арутюнян.

Ещё одно новшество 2016 года – Молодёжное общественное жюри, участники которого выбрали собственных победителей, без учета мнения "взрослых" коллег.

По мнению молодого поколения победителем в номинации "Лучший социальный видеоролик" стал Алексей Фёдоров с работой "Семижильная", а лучшим плакатом была названа работа "Яркая безопасность" Виталия Гаврилова.

И вот, момент, которого с нетерпением и замиранием сердца ждал каждый присутствующий – вручение Гран-при!

После недолгого, но активного совещания, коллегия жюри в полном составе поднялась на сцену для оглашения вердикта. Победителем IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время" и обладателем HD-видеокамеры стала Екатерина Болдырева из Санкт-Петербурга с серией роликов "Ты должен это прочесть"! Она же увезла с собой награду в номинации "Креативный подход".

Интересное наблюдение – обладатель Гран-при прошлого года также был отмечен в этой номинации. Похоже, что именно креативность является ключом к созданию по-настоящему качественной и профессиональной социальной рекламы.

Итоги подведены, победители названы. Организаторы и члены жюри желают участникам дальнейших творческих успехов. Ведь общими силами они способны сделать мир ярче, лучше и добрее. А "НАШЕ время" продолжает идти вперёд. Ведь в следующем году будет ещё больше интересных работ, талантливых участников и хорошего настроения!

Оргкомитет фестиваля благодарит за содействие и информационную поддержку:

· Творческое объединение "Школа телевидения" ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан";

· Газету "Аргументы недели";

· Всероссийскую газету для детей и подростков "Пионерская правда";

· Телеканал "Просвещение";

· Информационный портал "Социальная реклама.ру";

· Сетевое информационное издание "Рекламный совет";

· Журнал "Здоровье школьника";

· Краудсорсинговую платформу CITYCELEBRITY;

· Журнал "Первоклассные родители";

· Интернет-издание "Инфореактор";

· Портал Proreklamu.com;

· Проект "Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали";

· Издательство "КомпасГид".

















PR-служба ЦКИ "Меридиан":

Руководитель PR-службы – Ксения Пучкова

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