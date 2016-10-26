Житель Бердска получил счет за воду: 5,5 миллионов рублей

Житель города Бердск (Новосибирская область) Евгений Лобанов установил у себя в квартире счетчики воды, чтобы не платить лишнее и получил платежку, где значилась цена за водоотведение – 5,5 миллионов рублей.

Жилец сам рассказал местным журналистам об этом инциденте, поскольку очень уж переживал: сумма-то космическая, передают 26 октября НГС.НОВОСТИ.

Евгений Лобанов вынужден был счетчики на воду поменять: старые потекли. Когда работы по замене были выполнены, Евгений посетил в интернете свой личный кабинет на портале «Новосибирскэнергосбыта», где и увидел счет за услуги: 5 млн 477 тыс. руб.

К счастью, напуганного Евгения в местном отделении энергосбыта успокоили: в программе произошел сбой, вот и насчитала она неимоверную сумму. Теперь счета Евгения в порядке, а квитанцию на миллионы он хранит как память.