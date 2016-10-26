Церковь и загс объединились: в храме Саратова зарегистрировали брак

Такого не было 99 лет. Молодожены Виталий и Надежда Шарковы сами изъявили желание расписаться, то есть провести гражданскую церемонию заключения брака в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова.

Примечательно, что гражданская церемония бракосочетания в храме состоялась за год до столетия образования органов ЗАГСа, передает агентство «Волга».

На церемонии присутствовала сама начальник управления ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева, которая и рассказала журналистам свои впечатления. После гражданского брака пара поклялась и перед Всевышним: батюшка провел церемонию венчания.

Сообщается, что сама церемония состоялась14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, но известно об этом стало только сейчас.

В Саратове Церковь и ЗАГС воистину объединились: местный иерей Николай Генсицкий и ключарь Свято-Троицкого собора регулярно посещают дворец бракосочетаний и ведут беседы с брачующимися. Так и возникла идея провести обе церемонии в одном месте.

Брак в храме был зарегистрирован впервые с 1917 года.