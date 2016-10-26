Фонд мира продолжает вдохновлять на гуманизм и милосердие

Российский фонд мира существует уже более полувека. За это время сделано немало. Помощь детям-сиротам, ветеранам войны и труда, социально незащищенным слоям населения, организация огромного количества общероссийских благотворительных акций, конференций, форумов – все это лишь малая часть того, что реализуется благодаря организации. «Память народная», «Мир и культура», «Мир и молодежь», «Мир и согласие», «Дети России», «Забота» - каждая из программ фонда заслуживает особого внимания.

Российский фонд мира оказывает содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, занимается развитием гуманизма и милосердия, благотворительностью, предотвращением национальных, религиозных и социальных конфликтов, защитой прав человека, сохранением окружающей среды, уделяет внимание развитию международного сотрудничества, научных, культурных и молодежных обменов. В жизни фонда принимают участие несколько сотен тысяч человек. Отделения фонда ведут активную деятельность чуть ли не по всей стране.

Одна из основных программ фонда мира – «Дети России» – направлена на помощь воспитанникам детских домов, приютов, а также детским больницам. Благодаря поддержке фонда в учреждениях проводят ремонт, закупают оборудование, компьютеры, одежду. Подопечные дети регулярно ездят отдыхать на курорты России, Испании и Болгарии. Детские дома Чечни в трудный период получили одежду, обувь и игрушки. Передана гуманитарная помощь детям, пострадавшим от террористического акта в Беслане. Регулярно проводятся благотворительные новогодние елки для детей-сирот. А еще не раз с большим успехом по всей стране проходили конкурсы детского рисунка!

Недавно активисты областного отделения РФМ в Иванове совместно с финской художницей начали новый проект, цель которого – собрать подписи под воззванием к миру, объявлен детский тематический международный конкурс рисунков. Лучшие работы войдут в Книгу мира.

Фонд уделяет немало внимания патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно в международных молодежных лагерях в Омской, Орловской, Курской, Смоленской, Пензенской, Московской областях отдыхают более тысячи детей. Все это благодаря действующей уже не первый год программе «Мир и молодежь». Среди проводимых в ее рамках мероприятий, безусловно, невозможно не выделить фестиваль «Мир народам Кавказа». Праздник стал уже традицией.

Общероссийские акции, рейсы и марши Памяти ветеранов войны по местам боевым действий – это программа «Память народная». Фонд ежегодно проводит встречи Героев Советского Союза и России, блокадников Ленинграда, защитников неба Москвы с молодежью. Кроме того, были созданы Книги Памяти, призванные поименно увековечить подвиги тех, кто не вернулся с полей сражений. Сотни томов хранятся в музее на Поклонной горе в Москве.

Стоит отметить, что значительные средства выделялись на приобретение лекарств и медицинского оборудования для госпиталей инвалидов и ветеранов войны, детских клиник, реабилитационных центров, на бесплатные общественные столовые для малоимущих.

Фонд активно сотрудничает с Русской православной церковью и другими религиозными конфессиями. Программа «Мир и культура» создана для духовного возрождения России. Фонд оказывает помощь в восстановлении монастырей и других святынь, а также открытии воскресных школ при православных храмах. Забота о памятниках истории и зодчества, о культурном возрождении страны – одно из приоритетных направлений фонда. РФМ не раз участвовал в проведении олимпиад школьников, изучающих русский язык за рубежом. Также фонд мира и его отделения принимают активное участие в проведении Дней славянской письменности и культуры.

Фонд заботится и о жителях областей России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других экологических катастроф. Экстренная помощь Фонда направлялась в районы стихийных бедствий и межнациональных конфликтов. Российский фонд мира принимал активное участие в научных исследованиях проблем экологии, участвовал в финансировании программ на территориях, которые пострадали в результате испытаний ядерного оружия, а также хранения радиоактивных отходов.

Российский фонд мира внес большой вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом. Встречи молодых соотечественников, выставки, концерты – все эти мероприятия в рамках программы «Мир и согласие» очень важны для тех, кто живет за пределами нашей родины.

Газета «Аргументы недели» – партнер Российского фонда мира.

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