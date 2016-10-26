Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи 4000 тонн «молочки» из-за ящура

Распоряжение о том, что из продажи необходимо изъять молочную продукцию, произведенную комбинатом PepsiCo, выдал Роспотребнадзор. Причиной было названо то, что на одной из ферм, которая поставляла сырье для компании, был обнаружен вирус ящура.

Соответствующие указания тут же были выданы ритейлерам. Таким как, «Дикси», «Перекресток», «Ашан», «Билла». Всего из оборота исключили около 4000 тонн продукции, сообщают vedomosti.ru.

Как стало известно, ранее продукцию производила компания «Вимм-билль-данн». Однако затем она была куплена PepsiCo. В самой компании утверждают, что опасное заболевание никак не могло грозить потребителям, так как все сырье тщательно перерабатывается, а также на предприятии действует строжайший контроль качества.