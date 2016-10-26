Бывшая фигурантка скандального дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева передала свои картины, плод увлечения, в дар Государственному Русскому музею. Но эксперты музея подарок не оценили и не приняли.

Никакой политики: специалистов музея Евгения Васильева не устроила именно как художник, передают РИА Новости.

Сообщается, что полотна Васильевой не отвечают «собирательной практике» музея. За мягкой формулировкой экспертной фондово-закупочной комиссии музея скрывается тот факт, что произведения Васильевой не достойны коллекции и автору предложено забрать свои картины в течение двух недель.

В пресс-службе Государственного Русского музея сообщили, что картина Васильевой "Транскриптаза" (триптих) проверку экспертов не прошла и в коллекцию музея принята не будет.

Напомним, Евгения Васильева проходила фигуранткой по уголовному делу "Оборонсервиса". Дело было возбуждено в 2012 году после раскрытия крупной схемы хищений госсобственности в Минобороны России. Тогда министр ведомства Анатолий Сердюков потерял должность.