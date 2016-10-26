Экипаж МКС возьмет с собой в космос флаг Белоруссии и черный пояс по дзюдо

Президент Путин, увлекающийся дзюдо, здесь не при чем: пояс принадлежит французскому астронавту Тому Песке, а флаг Белоруссии берет с собой космонавт Олег Новицкий, который родом из этой республики.

Экипаж МКС 50/51 выдвинется на космодром "Байконур" 16 ноября, передает РИА Новости. Космонавты возьмут с собой на орбиту самое дорогое. Космонавт Том Песке собирается из космоса провести с детьми поучительную беседу о роли дзюдо в его жизни и для этого берет свой черный пояс по этому виду борьбы. Том хотел привезти на орбиту и свой саксофон, но его, возможно, доставит позже один из грузовых кораблей.

Олег Новицкий повезет на орбиту не только флаг родины и горсть белорусской земли, но и вымпел цирка братьев Запашных, искусство которых ему очень нравится.

А вот астронавт НАСА Пегги Уитсон сказала, что максимально облегчит свой багаж, так как не хочет отягощать им МКС.