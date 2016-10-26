В Санкт-Петербурге учительнице, обвиненной в порнографии, пришлось уволиться

После того, как блогеры обвинили преподавательницу одной из гимназии в Санкт-Петербурге, женщине пришлось написать заявление на увольнение.

Сообщается, что она сделала это добровольно. Возможно, учительница не вынесла дурной славы из-за чрезмерной популярности в Сети, сообщает ren.tv.

Известно, что женщина преподавала аэробику в учебном заведении. Ее ценили и уважали, как родители и дети, так и коллеги. Однако блогеры вдруг обвинили учительницу в порнопрошлом. Как сообщается, они нашли сходство между снимками женщины и порнозвезды.

Также стало известно, что преподавательница намерена обратиться в следственные органы и попросить их разобраться в ситуации со сведениями, порочащими ее имя.