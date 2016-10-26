В соцсети появилось видео, которое в считанные часы покорило пользователей. По всей видимости, действие происходит на утреннике в детском саду. Можно предположить, что снял видео кто-то из родителей в зрительном зале. Вот только заинтересовало автора ролика не выступление ребят, а воспитательница.

Очевидно девушка помогала ребятам, подсказывая, что надо делать во время танца. На заднем плане видны многочисленные воздушные шарики и пляшущие малыши. Но пользователи оценили не это. Им пришелся по душе ракурс, который выбрал автор.

Многие нашли ролик довольно забавным. А вот некоторые сочли его аморальным.