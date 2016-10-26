Дагестанку решили уволить и выгнать с Родины после участия в «Давай поженимся»

Фотограф из Махачкалы Лайла Закиева пришла на телевизионное шоу вместе со своей мамой. 21-летняя уроженка Дагестана надеялась найти на передаче молодого человека. Ведь в реальной жизни, судя по ее словам, ей непросто было это сделать.

Как рассказала героиня, ее на протяжении нескольких лет сексуально домогался родной отец. Мама ничего не знала, так как девочка жила с папой. Это заявление шокировало как ведущих, так и зрителей. Все очень сочувствовали Лайле. А вот в ее родных краях, наоборот, очень жестко отреагировали на эту историю, сообщает life.ru.

Более того, началась настоящая травля девушки. Земляки буквально засыпали ее страницу обвинениями. Они стали заявлять, что Лайла опорочила не только родного отца, но и Родину, что ее надо выгнать из Дагестана.

Также отреагировало и руководство ресторана, где работает девушка. Оно заявило, что немедленно уволит Лайлу.