Больше половины сливочного масла в России не отвечает нормам

Половина сливочного масла, покупаемого в российских магазинах, должна отправляться на свалку. Такой вывод следует из отчета о проверке Роскачеством продукции 64 российских и зарубежных торговых марок.

Более половины проанализированного сливочного масла не соответствует санитарным нормам и другим обязательным требованиям. Высокое качество показали только 18 брендов, ещё 10 - просто полное соответствие нормам и требованиям. В 14 проверенных продуктах указанный на упаковке состав отличался от реального, а в ещё 8 растительные жиры используются вместо молочных. Кое-какие последние разводят водой, а в некоторых даже обнаружены кишечные палочки и потенциально опасные микробы.

Организация Роскачество создана правительством РФ для повышения доверия населения к отечественной продукции. Следом за проверкой сливочного масла предполагается провести такую же для ряда молочных продуктов.

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