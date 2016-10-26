Москва вошла в топ-10 самых привлекательных для туристов городов мира

Ежегодно Lonely Planet составляет специальные справочники, которые рассказывают, какие города и страны лучше посетить в ближайшие 12 месяцев. В путеводитель на 2017 год попала и Москва. Причем российская столица оказалась в топе-10.

Составители справочника отметили, что в Москве становится все удобнее перемещаться. Это позволяют новые ветки метро, которые продолжают строиться. Да и добираться до сердца России также комфортно. Действует много современных аэропортов и открываются новые, например, Жуковский, сообщает ria.ru.

К тому же в Москве появляется все больше уникальных развлечений. Особое внимание составители справочника уделили парку "Зарядье", который начнет работу в следующем году. Да и чемпионат мира по футболу в 2018 году привлечет немало туристов. Тем более, что к этому событию особенно готовят гостиницы, повышая качество их услуг.