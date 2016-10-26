Число россиян, которые хотели бы навсегда покинуть страну, не увеличилось, несмотря на экономический кризис и антироссийские санкции. Как показал опрос ВЦИОМ, о желании покинуть страну заявляют 11% граждан.

По данным ВЦИОМ, число россиян, которые хотели бы уехать на постоянное место жительство за границу, с 2011 года колеблется в пределах 11-13%. Как показал опрос, большинство граждан (86%) не собираются покидать страну, а 75% опрошенных убеждены, что их потомкам будет лучше жить в России, чем где-либо еще.

При этом среди тех, кто выразил желание уехать, больше половины (63%) не предпринимают для этого никаких действий.

Читайте также: