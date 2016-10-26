К 2020 году в России появится новая система оказания соцуслуг

К 2020 году на территории России будет введена новая система оказания социальных услуг.

О грядущем нововведении сообщила сегодня вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках интервью изданию "Известия". Предполагается, что сотрудники соцсферы к 2020 году перейдут на новые единые профессиональные стандарты, что позволит передавать эффективные модели межведомственного взаимодействия из одного региона в другой.

Голодец уточнила, что в рамках новой системы в соцучреждения начнут работать специалисты с разносторонней подготовкой. Так, чиновник сможет увидеть, что гражданину, который пришел к нему на прием, требуется помощь психолога или, например, перенаправит посетителя в другое ведомство.