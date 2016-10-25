В Саудовской Аравии муж развелся с женой через 2 часа после бракосочетания

Инцидент в Саудовской Аравии произошел из-за социальных сетей и условий свадебного контракта. Причем, новобрачная, как и всякая женщина, не удержалась и выложила свадебные снимки в социальную сеть…

Этот брак продлился два часа: ровно столько молодая жена терпела, чтобы не похвастаться. И как только душенька новобрачной не выдержала, ее жених увидел снимки в общем доступе и подал на развод, передает РЕН-ТВ.

А невеста просто должна была внимательнее читать свадебный договор: таам было ясно написано: не выкладывать фотографии в Twitter, Snapchat или Instagram. Девушка, видимо, не обратила внимания на этот пункт договора (а кто бы на ее месте обратил?) и нарушила контракт.

Брат невесты сообщил с большим сожалением о разводе любимой сестренки, признавая правоту ее мужа, однако, остальная родня невесты-жены была в ярости от такого, но здесь уж ничего не поделаешь…