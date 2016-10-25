Ватикан запретил католикам хранить у себя дома прах родственников

Резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви опубликовала подробный свод правил, которые затрагивают чрезвычайно популярную в данное время практику кремации католиков перед погребением.

Во вторник 25 октября в Ватикане прошел брифинг, на котором глава Конгрегации по вопросам вероучения кардинал Герхард Мюллер огласил специальное наставление Ad resurgendum cum Christo, которое разработало его ведомство, передают РИА Новости.

Мюллер при этом особо отметил, что данный документ направлен к епископам Римско-католической церкви, но при этом затрагивает жизнь всех верующих.

В документа сказано, что в ближайшем вполне ожидаемо, что во многих странах кремация станет привычной практикой. А она, эта практика, имеет одно неправильное, по мнению Ватикана, следствие - хранение праха в квартире в виде памятных предметов или его развеивание на природе.

Куриальный кардинал напомнил верующим, что по канонам христианской традиции тела усопших должны быть погребены на кладбище или в другом священном месте. При этом Мюллер сказал, что сама по себе кремация не запрещена, если не противоречит христианской доктрине, но вот хранить прах дома – табу. Также Ватикан запрещает практику раздела праха усопшего между родственниками и развеивать его по ветру.