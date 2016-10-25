Анисина рассказала, что разводится с Джигурдой, потому что он болен и опасен

Ранее уже прошла информация о том, что известная фигуристка подала на развод со своим супругом Никитой Джигурдой. Как сообщалось, на этот раз решение спортсменки является окончательным.

Также стала известна официальная причина расставания. Фигуристка объяснила свой шаг тем, что муж безответственно относится к семье. Она уточнила, что их взгляды на воспитание детей и на роль супругов в браке расходятся. Из-за этого возникают скандалы, которые фигуристка не захотела больше терпеть.

Однако в СМИ попала информация, что причина кроется также в другом. Спортсменка рассказала, что ее 55-летний супруг болен, а потому опасен, сообщает life.ru. Анисина также рассказала, что в прошлый раз пошла на примирение, потому что муж обещал лечиться. Однако он своего слова не сдержал, и болезнь стала прогрессировать.